Олег Лавричев вручил Памятные знаки «800 лет городу Нижнему Новгороду» сотрудникам СУ СК по Нижегородской области

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 22 декабря 2021 года вручил сотрудникам Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области Памятные знаки «800 лет городу Нижнему Новгороду». Торжественная церемония награждения прошла в рамках заседания Общественного совета при Следственном управлении.

«Подходит к концу 2021 год. Для Нижнего Новгорода он прошел под знаком 800-летия, а для Следственного управления под знаком 10-летия образования Следственного комитета России как самостоятельного федерального государственного органа. Безусловно, этот статус обеспечил выход эффективности вашей работы на качественно новый уровень, – отметил Олег Лавричев. – А ваш высокий профессионализм, добросовестность и ответственность помогают вам успешно решать задачи по обеспечению законности и правопорядка, борьбе с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера».

По словам руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области Айрата Ахметшина, эта награда дает сотрудникам управления стимул с еще большим рвением трудиться на благо нижегородцев и Нижегородской области.

«Желаю вам успехов в вашей нелегкой службе, благополучия вашим семьям и исполнения всех ваших планов», – пожелал Олег Лавричев сотрудникам Следственного управления в преддверии Нового года.