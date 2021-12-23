В 2021 году городская Дума одобрила передачу Нижнему Новгороду 108 квартир для детей-сирот

Городская дума Нижнего Новгорода на заседании 23 декабря 2021 года одобрила передачу в муниципальную собственность еще 31 квартиры для обеспечения жильем детей-сирот.

Как сообщила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева, по состоянию на 1 ноября 2021 года в обеспечении квартирами в Нижнем Новгороде нуждались 1 тыс. 239 детей – сирот. На эту дату детям – сиротам было предоставлено 72 квартиры.

Всего в течение 2021 года городской Думой была одобрена передача в муниципальную собственность 108 квартир, приобретенных министерством социальной политики Нижегородской области по программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.