Депутаты городской Думы проверили качество уборки дворовых территорий от снега в трех районах Нижнего Новгорода

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству в рамках выездного совещания 22 декабря 2021 года провели мониторинг качества уборки дворовых территорий, проездов, тротуаров, остановочных пунктов и подходов к ним в Приокском, Советском и Нижегородском районах города.

В выездном совещании приняли участие заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Карим Ибрагимов, депутат городской Думы Николай Чернышов, директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин, начальник управления административно-технического и муниципального контроля администрации города Иван Соловьев, глава администрации Советского района Сергей Колотов, заместители глав Приокского и Нижегородского районов Роман Ухабин и Александр Иванов.

Как сообщил участникам выездного совещания Денис Скалкин, по состоянию на 21 декабря на улицах Нижнего Новгорода работали 209 единиц снегоуборочной техники и 3 тыс. 585 дворников. С придомовых территорий вывезено 16,6 тысяч кубических метров снега. «Сегодня планируемый выход на улицы города – 3614 дворников и 215 единиц техники», – сказал он.

Участники совещания осмотрели и оценили качество содержания дворов на улицах Батумская, 40 лет Октября, в жилом комплексе «Цветы», улицах Кулибина, Тимирязева, на проспекте Гагарина, в микрорайоне Кузнечиха-1, а также на улице Родионова и площади Минина, сделав замечания по качеству уборки тротуаров, детских площадок и остановок общественного транспорта.

«Лучше всего почищен Приокский район. Советский старается, принимаются меры, но там нужно еще привести в порядок улицу Кулибина и выходы из подземных пешеходных переходов на проспекте Гагарина. В Нижегородском районе достаточно серьезные проблемы. Особенно тротуары, в том числе в центре. Здесь надо быть активнее и административно-технической инспекции, и администрации района», – прокомментировал результаты объезда Николай Сатаев.

Отметив, что в целом очистка территории Приокского района проходит в штатном режиме, Николай Чернышов высказал пожелания, чтобы на отдельных территориях она осуществлялась качественнее и быстрее: «Ответственные за уборку данных территорий выявлены, им даны рекомендации по ускорению и улучшению качества работ».

По словам Сергея Колотова, в ходе комплексного объезда территории Советского района «удалось выявить локальные недостатки и принять меры для их оперативного устранения»: «Могу сказать, что в настоящее время ситуация на улично-дорожной сети удовлетворительная. Несмотря на то, что зима только началась, после снегопадов была проведена большая работа. По итогам выезда подрядной организации были даны соответствующие указания».

Участники выездного совещания также оценили работу станции снеготаяния в Советском районе. «Она однозначно не справляется с теми объемами, которые надо перерабатывать», – прокомментировал Карим Ибрагимов, заметив, что в Нижнем Новгороде необходимо вводить новые станции снеготаяния.

Как сообщил Карим Ибрагимов, информация по результатам объезда будет направлена в администрацию города.