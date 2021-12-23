Мемориальный комплекс национального достояния им. Александра Невского откроется в Городце 24 декабря

Мемориальный комплекс национального достояния им. Александра Невского откроется на базе усадьбы купца Корытникова в Городце 24 декабря. Об этом стало известно в ходе круглого стола «Музейные программы к 800-летию нижнего Новгорода. Итоги и перспективы».

Экспозиция, связанная с именем великого князя, будет представлена как подлинниками, так и диджитал-продуктами (то есть цифровым искусством).

– Очень рекомендую нижегородцам съездить туда. Это очень хорошая современная экспозиция. Честно признаюсь, что муниципальных музеев так по-умному сделанных – я ещё не видел. Это сделано на уровне топовой выставки в Москве. Там очень интересно будет детям – много диджитала с интерактивом, но и взрослым, которые смогут заняться изучением подлинников, – рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Накануне мемориальный комплекс удалось посетить и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, она отметила успехи в создании в городе пространств с современными технологиями экспонирования, а также перспективы дальнейшего развития.

Посетить учреждения комплекса в Городце можно также по программе «Пушкинская карта».