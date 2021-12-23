Планы дальнейшего совершенствования коллективного договора определены

22 декабря состоялась конференция трудового коллектива в АО «Транснефть-Верхняя Волга», по результатам которой был утвержден новый трехлетний коллективный договор.

В конференции приняли участие руководство компании и его филиалов, председатели объединенной и первичных профсоюзных организаций, руководители отделов и служб, а также работники общества – всего более 250 делегатов. В связи с ограничениями, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции, мероприятие проходило в on-line формате.

Участники подвели итоги выполнения коллективного договора регулирования социально-трудовых отношений между работодателем и работниками АО «Транснефть–Верхняя Волга» на 2019–2021 годы, а также утвердили новый коллективный договор на 2022–2024 годы.

Были рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования коллективного договора, развитие условий функционирования профсоюзов, а также структуры социального партнёрства и ответственности сторон. Кроме того, делегаты обсудили мероприятия, направленные на улучшение системы мотивации сотрудников, выполнение условий по охране труда в рамках реализации программы нулевого травматизма, а также безусловного сохранения всех действующих льгот и гарантий. Данные меры позволят обеспечить надежную поддержку и социальную защищенность работников во всех регионах присутствия общества.

Было отмечено, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, слаженная работа позволила не только сохранить активную динамику производственного процесса и выполнение всех обязательств действующего коллективного договора, но и добиться высоких производственно-финансовых показателей.

Важными пунктами плодотворной совместной деятельности стали мероприятия по сохранению здоровья работников в период распространения коронавирусной инфекции. В 2020-2021 годах успешно реализован удаленный режим работы от 30 до 50% работников, проведено более 11,6 тыс. тестов на COVID 19, организована массовая вакцинация – на сегодня ее прошли уже 88% сотрудников общества. Кроме того, в пиковые периоды пандемии всесторонне оказывалась поддержка ветеранам и неработающим пенсионерам предприятия, в том числе с помощью волонтёрских проектов «Мы вместе».

Справочно:

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения между работником и работодателем, определяет взаимные обязательства сторон по вопросам: формы, системы и размера оплаты труда; выплаты пособий: компенсаций; социальных льгот; экологической безопасности; охраны здоровья работников на производстве; медицинского обслуживания; гарантий членов профсоюзной организации и профсоюзных органов.