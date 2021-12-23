В Нижегородской и еще 4 областях завершены плановые работы на нефтепродуктопроводах

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на объектах в Нижегородской, Московской, Тульской, Калужской, Рязанской областях.

Мероприятия выполнялись на станционных объектах, а также на линейной части магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) Рязань – Москва, Рязань – Тула – Орел, Новки - Рязань, а также Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП). На время проведения плановых работ транспортировка нефтепродуктов по трубопроводам приостанавливалась.

На отводе от МНПП Рязань – Тула – Орел выполнена замета запорной арматуры. Работы проводились на нитке по транспортировке дизельного топлива.

Также завершен второй этап реконструкции линейной части МНПП Рязань – Москва. В ходе выполнения работ произведена замена 25 километров участка трубопровода для транспортировки дизельного топлива. Выполнен монтаж трубопровода, произведены гидравлические и пусконаладочные работы. После завершения работ АО «Транснефть-Верхняя Волга» произвело технологическое подключение реконструированного участка линейной части к действующему МНПП.

На КМНПП завершены технические мероприятия по заглублению 2-х км линейной части трубопровода до нормативной глубины залегания. В ходе выполнения работ была произведена вырезка и выемка участка трубопровода с последующим углублением траншеи на глубину 1,7 м. После завершения работ была произведена укладка трубы с последующим подключением участка к КМНПП и отсыпкой грунта. Общий объем земельных работ по выемке и отсыпке грунта составил свыше 13,6 тыс. м3.

Для обеспечения дополнительной надежности работы оборудования, на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Коломна» проведено техническое перевооружение системы комплексной молниезащиты и заземления станционных объектов. Кроме того, завершен капитальный ремонт электродвигателя магистрального насосного агрегата (МНА) на НПС «Макарьево». Выполненные работы позволили повысить КПД и безопасность функционирования электродвигателя, срок его эксплуатации продлен на 10 лет.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило работы по реконструкции на объектах в пяти регионах Центральной России

В работах были задействованы 72 человека, использовалось 44 единицы техники.

Плановые мероприятия проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель – обеспечение бесперебойного функционирования производственных объектов.

Транспортировка нефтепродуктов возобновлена по графику и в настоящее время осуществляется в штатном режиме.