Порядка 360 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты "Вам решать"

Почти 360 тысяч жителей Нижегородской области отдали свои голоса за проекты "Вам решать". Голосование за инициативы жителей завершилось вчера, 22 декабря. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что участвовали 359 046 человек: 187 768 из них проголосовали на портале госуслуг, 86 932 – через колл-центры, а 84 346 – по телефону.

– Мне хочется поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании, – обратился к жителям региона губернатор. – Это не просто формальность, а реальная возможность повлиять на улучшение качества жизни в городах и сёлах региона.

Он также отметил, что проект "Вам решать" стал очень важным каналом связи жителей и властей, а также стал мощной объединяющей силой.

– Люди предлагают инициативы, объединяются для их реализации, работают сообща. Это неравнодушие затем помогает решать и другие проблемы, – заверил глава Нижегородской области.