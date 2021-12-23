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Общество23 декабря 2021 11:33

Почти 1,7 млн нижегородцев прошли вакцинацию от коронавируса

Оба компонента вакцины получили порядка 1,5 млн человек
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Почти 1,7 миллиона жителей Нижегородской области привились от коронавируса по состоянию на 23 декабря. Порядка 1,5 миллиона человек из них прошли вакцинацию обоими компонентами вакцины. Этими сведениями поделились в региональном Минздраве.

В нижегородском правительстве также отметили, что целью региона всё ещё является отметка в 80% коллективного иммунитета.

– В Нижегородской области вакцинировалось больше половины жителей, – добавил губернатор региона Глеб Никитин. – Многие люди проходят ревакцинацию и очень сознательно относятся к своему здоровью.

Он также подчеркнул, сославшись на данные Роспотребнадзора, что план обязательной вакцинации от ковида в Нижегородской области уже выполнен.

Ранее Глеб Никитин сообщал, что ситуация с коронавирусом в региона стабилизировалась в ноябре этого года. Тогда же койки стали перепрофилироваться для оказания плановой спецпомощи.

– Ситуация во многом меняется благодаря ответственному отношению людей к своему здоровью, к необходимости соблюдения масочного режима и вакцинации, – резюмировал губернатор.