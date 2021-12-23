Почти 1,7 млн нижегородцев прошли вакцинацию от коронавируса

Почти 1,7 миллиона жителей Нижегородской области привились от коронавируса по состоянию на 23 декабря. Порядка 1,5 миллиона человек из них прошли вакцинацию обоими компонентами вакцины. Этими сведениями поделились в региональном Минздраве.

В нижегородском правительстве также отметили, что целью региона всё ещё является отметка в 80% коллективного иммунитета.

– В Нижегородской области вакцинировалось больше половины жителей, – добавил губернатор региона Глеб Никитин. – Многие люди проходят ревакцинацию и очень сознательно относятся к своему здоровью.

Он также подчеркнул, сославшись на данные Роспотребнадзора, что план обязательной вакцинации от ковида в Нижегородской области уже выполнен.

Ранее Глеб Никитин сообщал, что ситуация с коронавирусом в региона стабилизировалась в ноябре этого года. Тогда же койки стали перепрофилироваться для оказания плановой спецпомощи.

– Ситуация во многом меняется благодаря ответственному отношению людей к своему здоровью, к необходимости соблюдения масочного режима и вакцинации, – резюмировал губернатор.