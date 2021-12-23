Роспотребнадзор: «О продлении каникул речи пока нет»

Продлевать школьные каникулы в Нижегородской области пока не планируется. Об этом на специальном брифинге в Нижегородском областном информационном центре заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

- О продлении каникул речи пока нет. Говорить точнее об этом можно будет говорить после новогодних праздников, - отметила Наталья Садыкова. – Думаю, после этого все выйдут на учебу. Однако мы будем мониторить ситуацию и тщательно ее отслеживать.

Напомним, накануне в региональном Роспотребнадзоре рассказали о подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе. В настоящее время эпидпорог превышен на 32%.

- В прошлые годы эпидемия гриппа протекала тяжелее. Сейчас она идет в вялотекущем режиме – еженедельный прирост составляет от 7 до 13%, - отметили в Роспотребнадзоре. - С начала июля мы выявили 178 случаев гриппа. Однако за последнюю неделю мы выявили 6 случаев H1N1. Это, так называемый, высокопатогенный вирус гриппа, который может спровоцировать новый всплеск заболеваемости.