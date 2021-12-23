Два детсада и школу построят в ЖК "Торпедо"

Две детских сада и школу планируют построить на территории жилого комплекса "Торпедо" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом стало известно по итогам заседания Гордумы, прошедшего сегодня, 23 декабря. Депутаты поддержали предложение о передаче участков земли под строительство соцобъектов.

Таким образом, в муниципальную собственность Нижегородской области передан земельный участок площадью 1,09 гектара в границах улицы Малоэтажной и памятника природы "Малышевские гривы". На нём построят десткий сад, который будет включён в нацпроект "Демография".

Вместе с тем в региональную собственность передан участок земли с комплексом зданий на улице Пилотов – там построят школу. Сейчас это место занимает МП "Ремонт и эксплуатация дорог". А на смежном участке, который останется в собственности муниципалитета, возведут десткий сад по нацпроекту "Демография".

– Дорожная и снегоуборочная техника МП "Рэд" будет базироваться на улице Пилотов до весны, чтобы не нарушать снегоуборочный процесс, – заверили в Гордуме. – Затем предприятие переедет на новую базу на улице Новикова-Прибоя, территория которой за это время благоустроят.