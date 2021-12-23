Парк "Швейцария" полностью откроется 25 декабря Фото: Инстаграм

Территория нижегородского парка "Швейцария" полностью откроется для посещения 25 декабря. С этого дня и до 9 января, включая саму новогоднюю ночь, в парке пройдёт множество развлечений по случаю Нового года и Рождества. Об этом представители "Швейцарии" рассказали на своей официальной странице в Instagram.

– На центральной площади разместятся два катка – большой и детский. С прокатом, лаунж-зоной и фудтраками, – добавили они.

Правила работы и расписание работы катков будут известны позднее, по словам представителей парка.

– На поляне около детского центра все дни с 10 утра до 10 вечера будет работать ярмарка подарков и угощений. А сам детский центр станет площадкой для мэппинг-шоу, которое будет переносить вас в сказочный мир зимних приключений с 16:00 до 21:00 каждый день, – рассказала пресс-служба "Швейцарии".

Кроме того, детей и взрослых сможет прокатить по аллеям парка новогодний экспресс – ярко украшенный паровозик. Развлекать посетителей будут аниматоры, Дед Мороз и Снегурочка, жонглёры, мимы и персонажи парка "Швейцария" – Садовник и Паркуша в зимних нарядах. Разумеется, вся территория парка будет празднично и по-новогоднему украшена.

– Также мы приготовили зимние активные игры. Впервые в Нижнем Новгороде каждый желающий сможет поиграть в кёрлинг! – удивили организаторы празднеств. – Этот аттракцион будет открыт ежедневно с 12 до 20 часов.

Он и прочие спортивные активности будут ждать нижегородцев со стороны остановки Сурикова в парке "Швейцария".