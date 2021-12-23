Российские вузы отчитались о готовности технопарков перед министром просвещения РФ

Руководители педагогических вузов страны 22 декабря на совещании с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым доложили о технической готовности к открытию 33 Технопарков универсальных педагогических компетенций. Мининском университет также отчитался о готовности.

Напомним, что технопарки созданы в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках послания Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. Тогда президент сказал: «Предлагаю в ближайшие два года дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение наших педагогических вузов. Прошу Правительство уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей. От них во многом зависит будущее России. В школы также должны прийти специалисты, которые станут настоящими помощниками классных руководителей, наставниками и воспитателями, будут организаторами увлекательных, интересных проектов для ребят в школе».

В ходе совещания министр просвещения РФ прослушал презентации проектов вузов и доклады, в том числе об исполнении проекта “Учитель будущего поколения России”, подключившись по ВКС ко всем Технопаркам страны.

Мининский университет представил свой Технопарк площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров и стоимостью 236 млн рублей. Задача парка - создание интеллектуальной междисциплинарной образовательной среды, современного лабораторно насыщенного учебного пространства для педагогического проектирования и коллаборации студентов в целях приобретения ими опыта междисциплинарного и метапредметного конструирования. Здесь ежегодно смогут обучаться более 3000 студентов Мининского университета, ученики из более чем 25 школ, открывших психолого-педагогические классы. Планируется внедрять в реальную педагогическую практику не менее 30% проектов, созданных в Технопарке.

- Наш Технопарк - один из крупнейших в стране. Он важен не только для университета, но и для всего региона - здесь будут обучаться педагоги и школьники Нижегородской области. Большую помощь в реализации проекта оказал губернатор Глеб Сергеевич Никитин. Дизайн пространства площадью 2,5 тыс квадратных метров создавался с участием наших студентов. На его основе разрабатывались и остальные 32 технопарка. Я думаю, что не ошибусь, назвав Технопарк самым масштабным проектом в истории нашего университета. Педагогическое образование в стране сейчас переживает новый этап развития. Меняется и сама профессия, и отношение к ней. И перемены эти продиктованы не только самим временем, но и вниманием государства. Проект технопарков в стране - одно из многочисленных подтверждений, - ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Технопарк станет площадкой Российского научного общества «Знание» и Мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история». Здесь открыто одиннадцать лабораторий, три центра прототипирования, три современных лектория, четыре терминал-класса и ресурсный центр по дошкольному образованию. На площадке Технопарка будут развиваться направления, связанные с аналитической химией, фундаментальной физикой, рентгенографией, генетикой, физиологией, альтернативной энергетикой, робототехническими системами, соревновательной робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, искусственным интеллектом, компьютерной графикой и автоматизированным проектированием.

Технопарки универсальных педагогических компетенций создаются с целью уменьшения изолированности факультетов, ухода от единичных межфакультетских проектов, выстраивания взаимодействия с инфраструктурой нацпроекта «Образование», вовлечения студентов в единую федеральную систему научно-методического сопровождения на региональном уровне. Через создание высокотехнологичных образовательных пространств, таких как Технопарки, в России формируется единая образовательная среда, позволяющая готовить молодых педагогов, применяющих в своей работе междисциплинарные знания, а также профессионально развиваться уже работающим педагогам.

Напомним, что 17 декабря в Мининском университете состоялось открытие педагогического Кванториума. Мининский вошел в первый этап реализации проекта, став одним из 10 педагогических вузов страны, открывших Кванториумы в 2021 году. Еще 30 педагогических Кванториумов откроются в стране в 2022 году.

Фото: пресс-служба Мининского университета