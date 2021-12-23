Менее 500 заражённых коронавирусом выявили в Нижегородской области за сутки

По последним данным на 23 декабря, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 414 жителей. Долгое время показатели заболеваемости превышали все предыдущие отметки, но за последние два месяца стали снижаться. Сегодня впервые за долгое время зафиксировали менее 500 заражённых. Общее число больных с диагнозом COVID-19 к настоящему моменту составило 228 373 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 974 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 203 369 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 22 человека с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 9 597.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Затем, за последние полгода, обороты заболеваемости значительно возросли: ежедневно фиксировалось более 700 новых случаев заражения COVID-19 и иногда – больше 800. Теперь же снова отмечено снижение заболеваемости.