Новая автоспецтехника повышенной проходимости будет использоваться на объектах магистральных трубопроводов

АО «Транснефть–Верхняя Волга» завершило реализацию программы обновления парка транспорта и специальной техники 2021 года. В течение года было закуплено 70 единиц авто- и спецтехники.

Новая автоспецтехника повышенной проходимости будет использоваться при эксплуатации на линейной части и объектах производственной инфраструктуры магистральных трубопроводов в зоне ответственности предприятия. Эксплуатация транспорта позволит, в частности, обеспечить оперативное перемещение ремонтных бригад в труднодоступной местности независимо от погодных условий.

В целях обеспечения эффективного выполнения производственных задач парк специальной техники компании пополнили три передвижные лаборатории, пожарная автоцистерна, шесть седельных тягачей, два автокрана и шесть самосвалов повышенной проходимости. Кроме того, закуплены автобусы, легковые и грузопассажирские автомобили, в том числе, работающие на экономичном газомоторном топливе – метане. Использование современных технологий и газомоторного топлива позволит дополнительно оптимизировать расходы на эксплуатацию и обслуживание техники.

АО «Транснефть–Верхняя Волга» завершило реализацию программы обновления парка техники в 2021 г.

Весь приобретённый автотранспорт оборудован системой ГЛОНАСС с возможностью видеофиксации. Использование систем мониторинга позволяет значительно оптимизировать маршруты перевозки, контролировать местоположение, скоростной режим транспортных средств и соблюдение водителями правил дорожного движения.

В ноябре 2021 г. сотрудники АО «Транснефть-Верхняя Волга» были отмечены наградами за безаварийную эксплуатацию транспортных средств, знание правил безопасности дорожного движения, а также правил эксплуатации и технического обслуживания спецтехники. Благодарственные письма министра транспорта Нижегородской области и нагрудные знаки отличия «За безаварийную работу» приволжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта получили 20 работников общества.

Справочно:

В настоящее время предприятие использует 1300 единиц авто- и спецтехники. Доля техники отечественного производства составляет 90%. Обновление парка автомобильной и специальной техники – важная часть реализации программ импортозамещения, энергосбережения и повышения энергоэффективности, позволяющие значительно снизить операционные затраты предприятия на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.