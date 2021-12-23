В Дзержинске на линию вышел «новогодний транспорт»

МУП «Экспресс» выпустил на линию украшенный в честь предстоящих новогодних праздников общественный транспорт – автобус и два троллейбуса. Салоны машин работники предприятия украсили новогодними гирляндами, мишурой и елочными игрушками.

Два нарядных троллейбуса ходят по маршрутам 3, 4 и 5, экипаж меняется посменно. А вот автобус – всего один, с постоянным водителем и кондуктором-Снегурочкой.

Как рассказала директор МУП «Экспресс» Наталья Садкова, для работы на праздничных троллейбусах были выбраны лучшие экипажи городского предприятия. «Наше предприятие – это тоже важная составляющая городской инфраструктуры, и мы тоже хотим принять участие в подготовке и украшении любимого города к празднику. Поэтому и создаем предновогоднее настроение горожанам доступными нам способами», - отметила она.

Добавим, что в той или иной степени украшены все автобусы и троллейбусы МУП «Экспресс». Автопарк предприятия составляют 77 автобусов и 48 троллейбусов, при этом автобусная база обновлена на 100%. Общая протяженность маршрутной сети МУП «Экспресс» – 250 километров.