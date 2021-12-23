График работы клиентских офисов и Единого контактного центра «ТНС энерго НН» в праздничные дни

Гарантирующий поставщик информирует о графике работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра в праздничные дни.
График работы Центров обслуживания клиентов:
• 30 декабря – с 8:00 до 16:30;
• 31 декабря – 9 января – выходные дни.
График работы Единого контактного центра:
• 30 декабря – с 9:00 до 19:00;
• 31 декабря – 9 января – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).
Напоминаем, что получить услуги компании можно дистанционно, без личного обращения в «ТНС энерго НН».
Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии:
• на сайте «ТНС энерго НН» через сервис обратной связи;
• в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.
Передать показания:
• на главной странице сайта nn.tns-e.ru;
• в личном кабинете и мобильном приложении «ТНС энерго»;
• с помощью голосового помощника «Алиса»;
• по телефону 8 (831) 440-00-04 в автоматическом режиме.
Оплатить счёт за электроэнергию:
• банковской картой на сайте или с помощью мобильного приложения для iOS или Android;
• через Сбербанк Онлайн или автоплатеж;
• через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков-партнеров.
Клиенты компании, у которых нет возможности оплачивать счета онлайн, могут совершить платеж через терминалы и кассы Сбербанка и других банков-партнеров и платежных агентов.