ВТБ: перед Новым годом нижегородцы на 10% увеличили траты в кафе и ресторанах

За первые три недели декабря жители Нижнего Новгорода потратили в кафе, ресторанах и барах более 65 млн рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ.

По сравнению с прошлым декабрем увеличилась не только выручка заведений, но и частота их посещения нижегородцами. Это доказывает рост числа транзакций в общепите на 32% - до 150 тыс.

Максимальную динамику по объему трат год к году демонстрируют клубы и бары. За три недели декабря нижегородские клиенты ВТБ потратили там на 60% больше, чем год назад. Количество транзакций выросло более чем на 70%, а средний чек составил 550 рублей.

В нижегородских ресторанах и кафе клиенты банка за три недели декабря потратили на 40% больше, чем за тот же период в 2020 году. Количество транзакций увеличилось в 1,5 раза, при этом в среднем нижегородцы оставляют там порядка 700 рублей.

Оборот по картам ВТБ в нижегородских заведениях быстрого питания остался на уровне прошлого года и составил порядка 40 млн рублей. При этом количество транзакций выросло на четверть к прошлому году, а средний чек на четверть снизился и составляет менее 400 рублей.

Всего россияне перед Новым годом потратили в кафе, ресторанах и барах почти 10 млрд рублей. Это на 42% больше, чем годом ранее. В ТОП-5 городов-лидеров по обороту карт ВТБ в ресторанной индустрии вошли в декабре Москва (3,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (622 млн), Новосибирск (163 млн), Екатеринбург (139 млн) и Казань (109 млн). Максимальный прирост выручки год к году показали Воронеж (+68%), Москва (+58%) и Ставрополь (+56%).

«Традиционно в декабре кафе и рестораны наращивают выручку: есть возможность провести встречи с коллегами по итогам года, посидеть с друзьями перед праздниками. Свою роль вносит и сезон корпоративов, которые в прошлом году были существенно ограничены. Сейчас мы видим, что выручка индустрии в ноябре-декабре в целом сопоставима, а ведь впереди еще последняя неделя года, которая традиционно считается одной из самых «горячих» с точки зрения спроса. Уже сейчас по сравнению с прошлым годом обороты по картам клиентов ВТБ в кафе и ресторанах увеличились почти в 1,5 раза. Заведения адаптировались к пандемии, внедрив собственные сервисы доставки и предложив гостям новые форматы обслуживания и проведения мероприятий», - комментирует Сергей Дырин, главный аналитик розничного рынка ВТБ.