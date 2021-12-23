Нижегородское метро продлит работу в новогоднюю ночь

Нижегородское метро продлит свою работу в предстоящую новогоднюю ночь. С 31 декабря на 1 января оно будет открыто до 03:30, а составы будут ходить с интервалом 20 минут. Об этом сообщили в МП "Нижегородское метро".

Отмечено также, что 1 января метрополитен возобновит свою работу с 06:00.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда нижегородцам стоит сходить на Новый год 2021-2022. Отметить праздник можно будет на Нижегородской ярмарке, в парке "Швейцария", на площади Горького и не только.

Кроме того, новогодний парад сказочных героев прошёл по Большой Покровской 11 декабря. Он открыл фестиваль "Новогодняя столица России – 2022" в Нижнем Новгороде.

А 24 декабря на новом катке перед Нижегородской ярмаркой пройдёт гала-концерт с участием олимпийских чемпионов. Режиссёром-постановщиком шоу выступит Илья Авербух.