100-летний ветеран победил ковид в Нижегородской области

100-летнего участника Великой Отечественной войны Ивана Феоктистовича Ржанова выписывают после коронавируса из центральной районной больницы Борского района. Об этом сообщил заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.

– Наш герой! Участник Великой Отечественной войны, – сказал Мелик-Гусейнов. – Прошёл войну с первого до последнего дня. И ковид победил!

Напомним, ранее мы рассказывали, что сорок нижегородцев выиграли 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса. О выигрыше они узнали в личном кабинете.

А также известно, что сорок школ полностью закрыты на карантин по ковиду в Нижегородской области.