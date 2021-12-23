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Общество23 декабря 2021 6:29

Шесть домов Ленинского района останутся без света 23 декабря

Плановые работы проходят на системах ЖКХ
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Свет отключили в ряде домов Ленинского района Нижнего Новгорода сегодня, 23 декабря. Всего под отключение коммунальных услуг попали шесть домов. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Итак, с 10:00 до 17:00 света не будет в домах № 6/1, 6/2, 4, 3, 6, 10 по улице Голубева.

Напомним, подобные плановые отключения проходят в Нижнем Новгороде практически ежедневно. К примеру, 234 дома остались без света, воды и тепла в городе 29 ноября. В том числе отопление частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 30 ноября.