Шесть домов Ленинского района останутся без света 23 декабря

Свет отключили в ряде домов Ленинского района Нижнего Новгорода сегодня, 23 декабря. Всего под отключение коммунальных услуг попали шесть домов. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Итак, с 10:00 до 17:00 света не будет в домах № 6/1, 6/2, 4, 3, 6, 10 по улице Голубева.

Напомним, подобные плановые отключения проходят в Нижнем Новгороде практически ежедневно. К примеру, 234 дома остались без света, воды и тепла в городе 29 ноября. В том числе отопление частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 30 ноября.