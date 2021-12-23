Зимний фестиваль в квартале церкви Трех Святителей начнется 25 декабря. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Зимний фестиваль в квартале церкви Трех Святителей начнется 25 декабря. Программа называется «Правдивые истории заповедных кварталов», сообщают организаторы.

Мероприятия в квартале улиц Новая-Короленко-Славянская и станут продолжением фестиваля «Возрождение Заповедных кварталов», который проходил здесь летом. Взрослых и детей ждет интересная интерактивная программа, после которой участники все вместе смогут согреться горячим чаем из настоящего самовара, растопленного шишками.

25 декабря состоится интерактивная программа «Усадебные игры» (7+) и иммерсивная авторская экскурсия Антона Шапко «Роман в письмах, или прогулка с почтальоном» (16+).

26 декабря запланирована авторская экскурсия Анны Нистратовой про стрит-арт в квартале (16+), интерактивная программа «Хроники в лицах» (18+) и иммерсивная авторская прогулка Дмитрия Степанова «Тайное путешествие Леонида Андреева» (16+).

Продолжительность экскурсий составит 1-1,5 часа, все они рассчитаны на 20-25 участников. Для участия в мероприятиях необходимо пройти регистрацию на сайте

Напомним, квартал церкви Трех Святителей в центре Нижнего Новгорода был возрожден и обновлен к 800-летию города. Здесь было создано пять тематических садов, каждый из которых стал точкой притяжения туристов и местных жителей.