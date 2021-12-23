Сорок нижегородцев выиграли 100 тысяч рублей за прививку от COVID-19

Сорок нижегородцев выиграли 100 тысяч рублей за прививку от коронавирусной инфекции. Розыгрыши проводились 14 сентября, 14 октября, 16 ноября и 14 декабря, пишет НИА Нижний Новгород.

Программа поощрения была запущена в России 10 августа как мотивация к прохождению гражданами вакцинации. Розыгрыши проводятся на основании единого регистра вакцинированных по их уникальному номеру записи. Всего в четырех розыгрышах было определено 1996 победителей со всей России, в их числе оказалось 40 нижегородцев.

Узнать, стали ли вы победителем, очень просто. Необходимо зайти в личный кабинет на портале Госуслуг и посмотреть, есть ли там соответствующее уведомление. Если вы оказались в числе счастливчиков, вам долджно прийти уведомление, а деньги поступят в течение 6 месяцев на карту, привязанную к учетной записи.