Нижегородцы начали продавать бесплатные билеты на ледовое шоу Авербуха. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Находчивые нижегородцы начали продавать электронные билеты на ледовое шоу Ильи Авербуха, которое состоится в день открытия катка на Ярмарке 24 декабря. Пара таких объявлений опубликовано на сайте «Авито».

Дело в том, что все билеты на это представление – бесплатные. Для того, чтобы попасть на шоу, необходимо было лишь пройти регистрацию, однако все места расхватали за считанные минуты, и многим не досталось желанного билета, вот спекулянты и решили подзаработать на этом дефиците.

Скриншот с сайта "Авито".

Один из продавцов предлагает билет по «божеской» цене в 450 рублей, другой продает за 1500 рублей, при этом выложив скриншот самого билета, на котором стоит пометка «бесплатно».

Напомним, что гала-концерт в постановке Ильи Авербуха откроет программу торжеств фестиваля "Новогодняя столица России – 2022" на Нижегородской ярмарке 24 декабря. В тот же день перед Главным ярмарочным домом начнёт свою работу большой уличный каток.

Перед нижегородцами выступят олимпийские чемпионы по фигурному катанию, чемпионы Европы и мира и звёзды "Ледникового периода". Для прохода на мероприятия нужна электронная регистрация и QR-код.