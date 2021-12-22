Нижегородских спасателей наградили 22 декабря

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил и вручил благодарности сотрудникам ГУ МЧС России по Нижегородской области накануне их профессионального праздника, 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрация Нижнего Новгорода.

По словам начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерия Синькова, 2021 год был непростым для спасателей.

- Год для нас был очень сложный. И я говорю не только о профессиональных спасателях, о тех, кто «носит погоны», но и о гражданских. Сегодня обычные люди становятся участниками событий, где приходится проявлять героизм, - добавил Валерий Синьков.

Как отметил Юрий Шалабаев, в этом году аварийно-спасательный отряд городского Управления ГО и ЧС более 2 тысяч раз выезжали на аварийно-спасательные работы, более 1000 нижегородцев получили необходимую помощь.

Благодарность главы города Нижнего Новгорода получили капитан внутренней службы Константин Быстров, подполковник внутренней службы Дмитрий Лазарев и майор внутренней службы Алексей Хахалев.

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