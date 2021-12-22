Более 30 квартир передадут Нижнему Новгороду для детей-сирот

Еще 31 квартиру передут Нижнему Новгороду для обеспечения жильем детей - сирот. Профильная комиссия городской Думы одобрила передачу жилых помещений, приобретенных министерством социальной политики Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба управления по связям со СМИ и публичным коммуникациям.

По словам председателям комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светланы Помпаевой, двадцать шесть квартир находятся в сельском поселке Новинки, три – в Автозаводском районе, две – в Приокском районе.

Вопрос о передаче Нижнему Новгороду квартир рассмотрят городской Думой на внеочередном заседании завтра, 23 декабря.

Напомним, что доходы бюджета Нижегородской области на 2022 год составят 228,4 млрд рублей. Во вторник, 21 декабря, в режиме видео-конференц-связи состоялось заключительное в 2021 году заседание Законодательного Собрания, на котором депутаты приняли закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Депутаты поддержали 40 поправок к главному финансовому документу. Так, безвозмездные поступления из федерального бюджета увеличили.

По словам председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина, областной бюджет на 2022 год будет социально-направленным. Так, например, увеличили расходы на обеспечение детей-сирот и детей на 406 млн рублей, средства на ремонт дворовых территорий в муниципальных образованиях на 280 млн рублей.