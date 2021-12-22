Дополнительная регистрация на ледовое гала-шоу в Нижнем Новгороде откроется вечером 22 декабря

Дополнительная регистрация на гала-шоу Ильи Авербуха в Нижнем Новгороде откроется вечером 22 декабря в 19:00. Об этом сообщает «Нижний 800» в своем Instagram.

Такое решение приняли из-за повышенного спроса и большого интереса к мероприятию. Кроме того, объявили, что дополнительный гала-концерт пройдет 24 декабря в 19:30. Регистрация на дополнительное мероприятие откроется сегодня вечером, 22 декабря. Все ссылки будут опубликованы в официальных социальных сетях «Нижний 800» и на сайте.

Напомним, что гала-концерт в постановке Ильи Авербуха откроет программу торжеств фестиваля "Новогодняя столица России – 2022" на Нижегородской ярмарке 24 декабря. В тот же день перед Главным ярмарочным домом начнёт свою работу большой уличный каток.

Перед нижегородцами выступят олимпийские чемпионы по фигурному катанию, чемпионы Европы и мира и звёзды "Ледникового периода". Илья Авербух же является главным режиссёром-постановщиком и ведущий ледового концерта.

Гала-концерт Ильи Авербуха начнётся в 17:00 24 декабря. Посетить его можно бесплатно, но по предварительной регистрации через сайт Нижний800, а также при обязательном наличии QR-кода или "Мультипасса".