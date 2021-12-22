Более 1,6 тысяч ДТП с пострадавшими произошло в Нижнем Новгороде с начала года

1659 ДТП с пострадавшими произошло в Нижнем Новгороде за 11месяцев текущего года. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Валерий Иванов в ходе пресс-конференции 22 декабря.

По его словам, в этих авариях погиб 51 человек, а еще 2021 получили ранения различной степени тяжести. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, разница по количеству аварий составляет -1,7%, погибло на 4 человека больше, а число раненых увеличилось на 0,5%.

-Считаю, что обстановка достаточно стабильная. Тот год был специфический, вводились ограничения в связи с коронавирусом. Транспортный поток в этот период значительно упал на территории города, и уровень аварийности снизился, - добавил он.

- Большинство аварий, в которых получают ранения и погибают люди связаны с виной водителя, -продолжил Иванов, - первая причина – это водители в состоянии опьянения, которые допускает целый комплекс других нарушений, выезжая на встречную полосу, где это возможно, и превышая скоростной режим.

Так, с начала года зарегистрировано 87 ДТП с пострадавшими, произошедшие по вине пьяных водителей. В этих авариях погибли 7 человек, еще 140 человек получили ранения. Зарегистрировано 208 ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. З53 человека получили травмы, 8 человек погибли. Проезд пешеходных переходов привел к 192 ДТП, в которых 8 человек погибли и 201 чел получил ранение. Еще зарегистрировано 69 автомобильных аварий с не пристегнутыми пассажирами, в которых погибли 5 человек.