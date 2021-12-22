Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта построят в Дзержинске

Инициатива Нижегородской области о строительстве в Дзержинске регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта получила поддержку правительства Российской Федерации. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Центр представляет собой крытую ледовую арену, игровой спортивный зал, зал бассейнов из трех чаш, тренажерный и общефизической подготовки залы, а также медико-восстановительный центр.

Сейчас в Дзержинске находится одна из сильнейших профильных спортивных школ как в регионе, так и во всей России. Например, воспитанники школы стали триумфаторами XVI Паралимпийских летних игр в Токио, а сама спортивная школа победила в категории «Лучшая организация адаптивного спорта».

В данный момент уже определили земельный участок для строительства и разработали проектно-сметная документацию. Известно, что стоимость строительства будет превышать 1 миллиард рублей.

- В бюджет региона на 2022 год на эти цели заложены 319,7 млн рублей и 300 млн рублей областных и федеральных средств соответственно. Планируемые сроки строительства объекта – 2022-2023 годы, - уточнил Глеб Никитин.

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