В Нижнем Новгороде 40 опорных пунктов полиции отремонтируют до конца 2021 года

40 опорных пунктов полиции отремонтируют в Нижнем Новгороде до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Департамент региональной безопасности Нижегородской области разработал порядок предоставления субсидии на ремонт помещений. Так, общий объем финансирования составит 32 млн рублей, из них 3,2 млн рублей - из бюджета Нижнего Новгорода.
- Именно к участковому граждане в первую очередь идут со своими насущными проблемами. Обеспечение нормальных условий труда участкового влияет на результативность его работы и эффективность взаимодействия с населением, - уточнила и.о. руководителя департамента региональной безопасности Наталья Черепанова.
В настоящий момент на 16 объектах уже выполнили все ремонтные работы. Там заменили электропроводку, сантехнику, радиаторы отопления, напольные покрытия. Помимо этого, смонтировали подвесные потолки и освещение, а также покрасили стены.
Сейчас осуществляется приемка объектов в Нижегородском, Советском, Московском и Приокском районах. До конца года должны сдать объекты в остальных районах Нижнего Новгорода.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!