170 детей пострадали в автомобильных авариях на территории Нижнего Новгорода в 2021 году

2 ребенка погибли в результате ДТП в Нижнем Новгороде за 11 месяцев 2021 года. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Валерий Иванов на пресс-конференции 22 декабря.

По его словам, один такой случай произошел на нерегулируемом пешеходном переходе в Ленинском районе, погибла девочка. Второе ДТП произошло в День города на проспекте Гагарина. Группа пешеходов переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, мальчик шел чуть позади мамы и был сбит проезжавшим автомобилем.

Всего по итогам 11 месяцев зарегистрировано 159 ДТП с участием детей. В этих автомобильных авариях пострадали 170 детей. Большинство аварий происходит в вечернее время с 17:00 до 20:00. В целом, удельный вес детского травматизма ежегодно находится на уровне 10%.

- Наибольшее количество пострадавших — это дети-пешеходы. Второе место в этой статистике занимают дети-пассажиры. По собственной неосторожности дети составляют около 4% от общей статистики. Комплексная работа в этом направлении сказывается на улучшении показателей, - добавил он.

В связи с этим с20 декабря по 15 января в городе проходит профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». В рамках этого мероприятия большое внимание будет уделяться маршруту ребенка дом-школа-дом, соблюдению правил перевозки детей, в том числе, на школьных автобусах, наличие детских кресел в личных автомобилях и многое другое. Также нижегородцев просят сообщать о наличии детских горок, которые ведут на проезжую часть.