В батальоне нижегородского полка открылась солдатская столовая после капремонта

В батальоне нижегородского полка Приволжского округа войск национальной гвардии открылась солдатская столовая после капремонта Фото:пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приволжскому округу
В батальоне нижегородского полка Приволжского округа войск национальной гвардии открылась солдатская столовая после капремонта. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приволжскому округу.
- Каждый человек в канун Нового года ждет подарков. Военнослужащие, стоящие на страже правопорядка, – не исключение. Для них командование приготовило особенный подарок – обновленную высокотехнологичную столовую, - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что все помещения освятил помощник благочинного Московского района города Нижнего Новгорода по связям с правоохранительными органами и силовыми структурами отец Сергий перед началом торжественного мероприятия.
Столовая рассчитана на 72 посадочных места и обеспечена новым необходимым оборудованием для приготовления пищи.
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