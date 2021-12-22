В батальоне нижегородского полка открылась солдатская столовая после капремонта

В батальоне нижегородского полка Приволжского округа войск национальной гвардии открылась солдатская столовая после капремонта Фото:пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приволжскому округу

В батальоне нижегородского полка Приволжского округа войск национальной гвардии открылась солдатская столовая после капремонта. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приволжскому округу.

- Каждый человек в канун Нового года ждет подарков. Военнослужащие, стоящие на страже правопорядка, – не исключение. Для них командование приготовило особенный подарок – обновленную высокотехнологичную столовую, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что все помещения освятил помощник благочинного Московского района города Нижнего Новгорода по связям с правоохранительными органами и силовыми структурами отец Сергий перед началом торжественного мероприятия.

Столовая рассчитана на 72 посадочных места и обеспечена новым необходимым оборудованием для приготовления пищи.

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