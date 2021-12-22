Деятельность четырех предприятий в Нижнем Новгороде приостановили из-за непривитых сотрудников

В Нижегородской области было подписано постановление главного санитарного врача о вакцинации свыше 1,5 миллионов человек. На данный момент этот план уже выполнен. Об этом рассказала на специальном брифинге в Нижегородском областном информационном центре заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

- Тем не менее, из-за постоянной миграции жителей, мы продолжаем проверки на предприятиях, - отметила Наталья Садыкова. – По итогам этих проверок в отношении работодателей составлено уже 95 протоколов. По 22 из них уже вынесены решения суда - деятельность четырех предприятий приостановлена, еще 18 предстоит выплатить штрафы. Сейчас проверки продолжаются.