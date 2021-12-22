В Теплоэнерго в День энергетика наградили Лучших в профессии

В Теплоэнерго в честь Дня энергетика наградили лучших сотрудников года. Наград разного уровня – от федеральных и областных до корпоративных – в этом году удостоились 86 человек.

Одними из первых в День энергетика получили дипломы победители соревнования «Лучший в профессии - 2021». В этом году конкурс проходил по 15 номинациям по ключевым для предприятия рабочим профессиям. В ходе соревнования работники, прошедшие предварительный отбор в структурных подразделениях, должны были продемонстрировать профессиональные знания и навыки. Лучших в каждой из профессий определяли по итогам теоретических и практических заданий.

Поздравляя победителей, генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин поблагодарил сотрудников за активное участие в жизни предприятия и заинтересованность в повышении мастерства.

«В энергетике случайных людей не бывает. Эта та отрасль, которая требует максимальной выкладки и профессионального подхода. Именно такие сотрудники работают в Теплоэнерго. В условиях сжатых сроков и самого короткого за последние годы межотопительного периода мы с вами проводили ремонтную кампанию, готовились к отопительному сезону, а это огромнейшая работа. Межотопительный период был рекордно коротким. И несмотря на все сложности, мы с вами успешно с справились со всеми задачами», - заявил генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

По итогам производственного соревнования лучшим оператором котельной стала Марина Кравцова, лучшим оператором теплового пункта - Валентина Бригодан. Лучший слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов – Александр Судоль, лучший аппаратчик химводоочистки – Елена Илюшкина, лучший машинист насосных установок - Наталья Козина. Лучшим электрогазосварщиком признан Сергей Потапенко. Лучший слесарь по обслуживанию тепловых сетей - Максим Жаворонков. Лучший слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей – Александр Щукин. Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – Олег Гордеев, лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике СТАИ – Сергей Бордюга, лучший слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике метрологической службы – Максим Молев.

Также были определены лучшие сотрудники транспортной службы предприятия: лучшим водителем легкового автомобиля признан Павел Макулов, лучший водитель грузового автопарка – Денис Разуваев, лучшим машинистом экскаватора стал Федор Колтин, лучшим машинистом крана-манипулятора – Сергей Воронов.

В каждой из номинаций соревнования «Лучший в профессии» присуждается первое, второе и третье места. Призеры соревнований в течение всего года будут получать персональную надбавку — 20%, 15% и 10% от оклада/часовой тарифной ставки за 1, 2 и 3 места соответственно. Фотографии победителей размещаются в Галерее лучших работников АО «Теплоэнерго» с выплатой премии.

Соревнования в профессиональном мастерстве «Лучшие в профессии» проводятся в АО «Теплоэнерго» с 2019 года.