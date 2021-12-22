Каток на территории стадиона «Нижний Новгород» откроется с 25 декабря Фото:Министерство спорта Нижегородской области

В субботу, 25 декабря, в 10:00 на спортивной площадке «Спорт Порт» стадиона «Нижний Новгород» состоится открытие ледового катка. Об этом сообщает Министерство спорта Нижегородской области.

В день открытия каток будет работать с 10:00 до 21:00. В дни новогодних праздников нижегородцев и гостей города ждет развлекательная программа: анимация, интерактивы, розыгрыши подарков, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, световые инсталляции и арт-объекты. Также будет работать медиастудия «Шайба», где проведут прямые эфиры с известными людьми и покажут выступления музыкальных групп и диджеев города.

Посетить можно будет и мастер-классы по упаковке новогодних подарков, изготовлению праздничных открыток, кормушек для птиц и росписи ёлочных игрушек.

На территории «Спорт Порт» будет работать фудкорт, где посетители смогут перекусить и выпить горячие напитки.

Вход на каток будет бесплатный, но необходимо пройти обязательную регистрацию на официальном сайте.

Напомним, что два катка на центральной площади парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде начнут свою работу с 25 декабря.

Как отметил глава города, работать будут два катка: основной, он будет большой, и маленький, для детей. Нижегородцы смогут покататься на коньках в нижегородском парке с 25 декабря по 28 февраля. Отмечается, что лед на обоих катках зальют искусственный.

В этом году Нижний Новгород стал новогодней столицей России, праздничные мероприятия в городе начнутся уже с 10 декабря.

Отмечается, что главной площадкой праздника станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря здесь начнет работать большой каток, который откроется Рождественским гала-концертом с участием олимпийских чемпионов и артистов проекта «Ледниковый период». В праздничном шоу примут участие именитые фигуристы и участники проекта «Ледниковый период» Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Максим Шабалин, Оксана Домнина, Роман Костомаров и Евгения Медведева. Постановщиком шоу стал Илья Авербух.