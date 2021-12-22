Сотрудники «ТНС энерго НН» получили награды Правительства Нижегородской области

В День Энергетика сотрудники «ТНС энерго Нижний Новгород» были отмечены благодарностями Губернатора Нижегородской области и ведомственными наградами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

Благодарностью Губернатора Нижегородской области отмечены:

Инженер 2 категории группы по работе с потребителями Пильнинского участка Сергачского отделения Сергей Данилов;

Начальник договорного отдела департамента реализации электроэнергии Мария Васильева.

Почетные грамоты министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области получили:

Начальник информационно-аналитического отдела департамента по работе с потребителями Александр Валяев;

Начальник финансового отдела Вера Панкратова;

Ведущий бухгалтер (по МСФО) бухгалтерии Надежда Садулина;

Ведущий специалист отдела информационной безопасности департамента экономической безопасности Виталий Шестоперов;

Начальник Большемурашкинского участка Кстовского отделения Сергей Шмыров;

Экономист 2 категории группы учета и аналитики оплаты и задолженности Арзамасского участка Арзамасского отделения Наталия Щелик;

Начальник Каликинского участка Семеновского отделения Александр Яворский.

Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН» Алексей Савостин поздравил коллег с профессиональным праздником, пожелал дальнейших успехов в работе и вручил награды за особый вклад в развитие компании. Почетные грамоты получили 44 сотрудника, Благодарности – 61, а 6 сотрудников – победители и призеры конкурсов профессионального мастерства – были награждены Дипломами. Фотографии еще 14 сотрудников размещены на Доске почета.