Ещё у 525 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 22 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 227 959 человек. За последние сутки был выявлено 525 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 998 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 202 395 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 9 575, а за последние сутки двадцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (1 904 человек), Санкт-Петербург (2 166 человек) и Московская область (1 351 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.