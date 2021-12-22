Автозаводцам выделили площадку для запуска салютов в Новый год

Нижегородцев просят быть осторожными при использовании пиротехники. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителям Автозаводского района Нижнего Новгорода выделили площадку для использования пиротехники в новогодние праздники. Информация об этом появилась на странице районной администрации в Instagram.

- Уважаемые жители Автозаводского района! Для обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских мероприятий, на территории района выделена площадка для использования населением пиротехнической продукции. Это площадка паркового озера по улице Героя Смирнова, - говорится в сообщении.

Эта площадка подобрана так, что все здания и сооружения находятся на безопасном расстоянии. Она находится рядом с озером Земснаряд. Нижегородцев просят внимательно ознакомиться с инструкцией к пиротехнике и соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что праздничный салют обстрелял толпу нижегородцев.