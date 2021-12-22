40 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области

В Нижегородской области полностью закрыты на карантин 40 школ и 7 детских садов. Все ограничения введены, в основном, из-за гриппа. Об этом сообщила заместитель руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на брифинге в Нижегородском областном информационном центре.

- Карантины уже давно успешно применяются в нашей области, - отметила Наталья Садыкова. – В этом году наши школы не стали исключением. Сейчас в 40% образовательных учреждениях введены те или иные ограничения. Речь идет именно об отмене обучения в стенах школы. Обучение продолжается в дистанционном формате. На образовательном процессе это не сказывается.

Напомним, ранее мы писали, что эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Нижегородской области превышен на 32%. Однако ни одного случая микст-инфекции в регионе зафиксировано не было.