Форум работающей молодежи «Рабочая стратегия» пройдет в Нижнем Новгороде в 2022 году

Форум работающей молодежи «Рабочая стратегия» пройдет в Нижнем Новгороде в 2022 году. Такое решение было принято членами Совета работающей молодежи Нижегородской области на заседании 20 декабря 2021 года. В форуме примут участие представители промышленных предприятий региона и ведущие эксперты.

В заседании Совета работающей молодежи приняли участие Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, координатор федерального проекта «Единой России» «Локомотивы роста» в Нижегородской области Олег Лавричев и заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин.

Как отметил автор инициативы, председатель МС ППОО НПАО «Гидромаш», член МС Нижегородской территориальной организации «Профавиа», член МС Общественной организации «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» Алексей Забродин, подобные форумы проводится во многих крупных городах России. Их главной целью является оказание содействия профессиональному и личностному росту молодых специалистов.

По предварительной информации, в рамках форума пройдут встречи со спикерами и обучение по темам: социальное проектирование, развитие персонала, методы мотивации, создание условий для профессионального развития, практики построение карьеры и др.

«Самый важный этап – проектирование, который будет организован по принципу кейс – чемпионата. Группам будут поставлены различные задачи, например, проблема нехватки кадров. Команды должны будут разработать и защитить свои решения. Данная структура поможет не только реализовать цели форума, но и понять позицию самой молодежи в этом вопросе и создать реально работающий механизм, применимый на практике», - пояснил Алексей Забродин.

Олег Лавричев поддержал инициативу по проведению форума: «Во-первых, это инициатива самой молодежи. Мне показалось, что это очень интересно и актуально. Это говорит о том, что на площадке проекта «Локомотивы роста» разворачивается содержательная часть работы.».

В настоящее время создана рабочая группа по подготовке и проведению форума.

Участники заседания обсудили существующие меры поддержки промышленных предприятий на территории Нижегородской области, лучшие практики реализации на них молодежной политики, а также приняли решение об избрании члена Совета работающей молодежи, председателя комиссии по бюджету, экономике и предпринимательству Общественной палаты Нижнего Новгорода Анастасии Кашаевой куратором Совета работающей молодежи по вопросам реализации проектов с привлечением грантового ресурса.

Говоря об итогах работы Совета работающей молодежи в 2021 году, Олег Лавричев отметил, что Совет организационно оформился и сформировал для себя ключевые направления деятельности и актуальную повестку.

По словам Олега Лавричева, он видит перспективы сотрудничества Совета работающей молодежи с Научно-образовательным центром Нижегородской области (НОЦ), работа которого была презентована членам Совета директором НОЦ Игорем Федюшкиным. «Это может стать хорошим и эффективным механизмом в реализации инновационных проектов на конкретных производствах с привязкой к их специфике», - отметил он.

По словам председателя Совета работающей молодежи, председателя молодежных советов «Группы ГАЗ» Александра Шутова, активная работа Совета поможет молодым специалистам освоиться на промышленных предприятиях.

«Мы провели в этом году неплохую аналитическую работу для того, чтобы понять, куда нам двигаться. Первоочередные планы на 2022 год – это организация и проведение форума работающей молодежи. У нас создана и утверждена рабочая группа. В повестке на следующий год стоит задача по разработке предложений по работе с молодыми кадрами. Именно молодежь должна предложить идеи, чтобы привлечь в промышленность новые кадры и что нужно сделать, чтобы молодые специалисты оставались работать на предприятиях», - резюмировал Александр Шутов.