Движение на Советской площади и улице Ярошенко ограничат в Нижнем Новгороде с 23 декабря

Движение по местным проездам Советской площади и улице Ярошенко ограничат в Нижнем Новгороде с 23 декабря Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение транспорта будет временно приостановлено на местных проездах Советской площади и улице Ярошенко в Нижнем Новгороде с 00:01 23 декабря до 00:01 12 января. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на проезд транспорта затронет два местных проезда на площади Советской - от улицы Адмирала Васюнина до улицы Богородского, и участок дороги на улице Ярошенко - в районе дома №5А. Сообщается, что объезд будет организован по прилегающим улицам.

Движение по местным проездам Советской площади и улице Ярошенко ограничат в Нижнем Новгороде с 23 декабря Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

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