Олег Лавричев вручил Благодарственные письма городской Думы сотрудникам инфекционной клинической больницы №2

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев в канун Нового года вручил благодарственные письма городской Думы и памятные подарки сотрудникам ГБУЗ НО «Инфекционная клиническая больница №2».

Олег Лавричев также наградил Памятными знаками «800 лет городу Нижнему Новгороду» врача клинической лабораторной диагностики Надежду Успехову, фармацевта Ольгу Бобкову и медицинского брата Романа Мажару.

«Вы были первыми в Нижнем Новгороде, кто принял на себя удар пандемии. Именно к вам поступил первый пациент с коронавирусом, – напомнил Олег Лавричев. – Вы каждый день сталкиваетесь лицом к лицу с этой болезнью, находясь в «красных» зонах в непосредственном контакте с больными».

«Поэтому я не перестаю говорить, что врачи – это герои нашего времени. Спасибо вам за добросовестный труд», – поблагодарил он персонал больницы за работу.

Спикер городской Думы отметил, что, подводя итоги года, и президент России, и губернатор Нижегородской области в первую очередь говорят о пандемии: «Сейчас в регионе более благополучная картина, хотя на пике четвертой волны было более 800 заболевших ежесуточно. Несмотря на то, что по заболеваемости мы в первой четверке, по смертности мы находимся на 42 месте в России. Это говорит о высоком профессионализме врачей и медперсонала, своевременности лечения».

«Хочется верить, что вакцинация в нашем городе будет идти должными темпами и в 2022 году пандемия сойдет на нет», – сказал Олег Лавричев, пожелав сотрудникам больницы в наступающем Новом году здоровья и благополучия.

Главный врач инфекционной клинической больницы №2 Ольга Мажара также пожелала нижегородцам здоровья: «Не болейте. Вакцинируйтесь и вовремя обращайтесь за медицинской помощью, все это снизит заболеваемость».