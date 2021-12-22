Роспотребнадзор: Эпидпорог по ОРВИ в Нижегородской области превышен на 32%

Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Нижегородской области превышен на 32%. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на специальном брифинге в Нижегородском областном информационном центре.

- В прошлые годы эпидемия гриппа протекала тяжелее. Сейчас она идет в вялотекущем режиме – еженедельный прирост составляет от 7 до 13%. С начала июля мы выявили 178 случаев гриппа. Однако за последнюю неделю мы выявили 6 случаев H1N1. Это, так называемый, высокопатогенный вирус гриппа, который может спровоцировать новый всплеск заболеваемости.

Напомним, как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, в регионе не зафиксировано случаев микст-инфекции, при которой человек одновременно болеет и гриппом, и коронавирусом.