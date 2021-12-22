Роспотребнадзор: «Случаев микст-инфекции в Нижегородской области не зафиксировано»

Случаев микст-инфекций, при которых человек одновременно болеет гриппом и коронавирусом, в Нижегородской области не зафиксировано. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на специальном брифинге в Нижегородском областном информационном центре.

- Подъем заболеваемости гриппом мы фиксируем уже третью неделю, - рассказала Наталья Садыкова. – В Нижегородской области эти две инфекции протекают независимо друг от друга. Случаев микст-инфекций в Нижегородской области не зафиксировано. Хотя в России такие случаи есть и при этом заболевание протекает в более сложной форме.

По данным специалистов, заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области постепенно снижается, а вот заболеваемость гриппом только растет. Однако, сравнивая с прошлыми годами, заболеваемость растет в вялотекущем режиме – еженедельный прирост составляет от 7 до 13%.