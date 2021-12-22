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Общество22 декабря 2021 7:29

Роспотребнадзор: «Случаев микст-инфекции в Нижегородской области не зафиксировано»

Сейчас грипп и коронавирус циркулируют в регионе независимо друг от друга
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Случаев микст-инфекций, при которых человек одновременно болеет гриппом и коронавирусом, в Нижегородской области не зафиксировано. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова на специальном брифинге в Нижегородском областном информационном центре.

- Подъем заболеваемости гриппом мы фиксируем уже третью неделю, - рассказала Наталья Садыкова. – В Нижегородской области эти две инфекции протекают независимо друг от друга. Случаев микст-инфекций в Нижегородской области не зафиксировано. Хотя в России такие случаи есть и при этом заболевание протекает в более сложной форме.

По данным специалистов, заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области постепенно снижается, а вот заболеваемость гриппом только растет. Однако, сравнивая с прошлыми годами, заболеваемость растет в вялотекущем режиме – еженедельный прирост составляет от 7 до 13%.