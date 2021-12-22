Лучшую новогоднюю скульптуру из снега выберут в Сормовском районе Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Лучшую новогоднюю скульптуру из снега выберут в Сормовском районе. Об этом сообщает районная администрация.

Так, конкурс снежных композиций среди образовательных организаций Сормовского района пройдет с 22 по 27 декабря 2021 года. Школьники и воспитанники детских садов вместе с родителями слепят из снега скульптуры на территории образовательных учреждений. После жюри оценит работы по нескольким критериям: яркость, оригинальность технического решения и качество исполнения композиций в номинациях «Снежный городок», «Символ 2022 года» и «Нижний 800». Итоги конкурса подведут уже во вторник, 28 декабря.

- Подобные конкурсы стали традиционными для Сормовского района. В этом году декабрь выдался снежным, и погода позволяет провести мероприятие до Нового года,- уточнили в районном управлении образования администрации.

Главную елку уже установили на площади Горького. Скоро в этом же месте начнет свою работу «Горьковская ярмарка-800», где можно будет приобрести подарки, сладости и сувениры.

Отмечается, что главной площадкой праздника станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря здесь начнет работать большой каток, который откроется Рождественским гала-концертом с участием олимпийских чемпионов и артистов проекта «Ледниковый период». В праздничном шоу примут участие именитые фигуристы и участники проекта «Ледниковый период» Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Максим Шабалин, Оксана Домнина, Роман Костомаров и Евгения Медведева. Постановщиком шоу стал Илья Авербух.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 68 катков и хоккейных коробок откроются зимой 2021 гола в Нижнем Новгороде.

В списке не только дворовые катки и хоккейные коробки, но и крупные ледовые площадки, такие как «Катушка», «Спорт Порт», ледовая арена стадиона «Труд», каток на «Динамо». В каждом районе города нижегородцы смогут найти места для катания на коньках и веселого времяпрепровождения.

Также напомним, что город к Новому году украсят более 155 елей. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.