Вещание информационного телеканала «Волга-24» начнется в обычном режиме с 2022 года

Телеканал «Волга-24» перейдет в обычный режим вещания с 2022 года, он полностью заменит канал «Время Н». Об этом сообщает НТА-Приволжье.

Акцент нового канала сделали на круглосуточном новостном вещании, онлайн-включениях с мест событий и классических информационных выпусках.

Напомним, что вещание информационного телеканала «Волга-24» началось в тестовом режиме в октябре 2021 года.

В оформлении канала реализовали современные технологические и дизайнерские решения.

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