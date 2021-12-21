В Нижнем Новгороде завершается строительство детского сада на улице Верховой Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Строительство детского сада на улице Верховой, которое ведется в рамках нацпроекта «Демография», будет завершено до конца года. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Я был на этом объекте в августе, тогда было серьезное отставание от графика. Сейчас подрядчик «запараллелил» все работы и в полтора раза увеличил количество рабочих на стройке. Поэтому к концу года строительная готовность объекта составит 100%, - уточнил Юрий Шалабаев.

По словам и.о. директора Главного управления капитального строительства Нижнего Новгорода Сергея Куклаева, сейчас на объекте задействовано 90 рабочих и 8 единиц техники.

- До 27 декабря будет закончен монтаж внешних инженерных сетей, включая электричество, канализацию, водопровод. До конца года будут закончены все отделочные работы и уставлено оборудование пищеблока, медицинского кабинета и оборудованы группы для детей: установлены стульчики, шкафчики, кроватки, - добавил Сергей Куклаев.

Напомним, что новый детский сад на улице Верховой в Приокском районе откроется в 2022 году.

Известно, что трехэтажное здание детсада возвели еще летом 2021 года. В сентябре фасад покрасили в бежево-оранжевый цвет.

Детский сад рассчитан на 320 детей. В учреждении будет работать 17 групп: 5 групп для детей раннего возраста и по 3 группы для детей младшего, среднего, старшего и подготовительного возрастов. Открыть дошкольное учреждение планируется в 2022 году.

Как ранее сообщил глава города Юрий Шалабаев, в этом году в Нижнем Новгороде строятся 11 детских садов.