В Нижнем Новгороде арестовали 32-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве соседа

В Нижнем Новгороде 32-летний мужчина обвиняется в убийстве соседа по съемной квартире. По этому делу возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Трагедия произошла 19 декабря в одной из квартир дома по улице Заломова в Нижегородском районе. По данным следствия, в ходе ссоры с 36-летним соседом обвиняемый нанес ему несколько ножевых ранения, отчего тот скончался.
В настоящее время подозреваемый задержан. На допросе мужчина не признал свою вину и отказался от дачи показаний, сославшись на свое конституционное право не свидетельствовать против себя.
Как оказалось, оба мужчины приехали в Нижний Новгород из деревни в Семёновском районе, земляки решили держаться вместе, поэтому снимали одну квартиру на двоих и работали на стройках в городе.
- Мотив совершенного убийства устанавливается, - добавляют следователи.
Обвиняемый заключен под стражу на время расследования этого дела.
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