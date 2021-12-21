В Нижнем Новгороде арестовали 32-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве соседа

В Нижнем Новгороде 32-летний мужчина обвиняется в убийстве соседа по съемной квартире. По этому делу возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла 19 декабря в одной из квартир дома по улице Заломова в Нижегородском районе. По данным следствия, в ходе ссоры с 36-летним соседом обвиняемый нанес ему несколько ножевых ранения, отчего тот скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан. На допросе мужчина не признал свою вину и отказался от дачи показаний, сославшись на свое конституционное право не свидетельствовать против себя.

Как оказалось, оба мужчины приехали в Нижний Новгород из деревни в Семёновском районе, земляки решили держаться вместе, поэтому снимали одну квартиру на двоих и работали на стройках в городе.

- Мотив совершенного убийства устанавливается, - добавляют следователи.

Обвиняемый заключен под стражу на время расследования этого дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!