Россияне рассказали о своем отношении к вакцинации от COVID-19

Больше половины россиян относятся к вакцинации от COVID-19 положительно, остальная часть — пока не определились, свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах» и крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. Свыше половины россиян подчеркнули, что на их отношение к вакцинации не влияет страна-производитель вакцины.

56% россиян положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 44% не уверены насчет своего отношения. В частности, 38% всегда выступали за вакцинацию, 11% изначально относились к ней скептически, но позже признали ее необходимость. Еще 37% опрошенных всегда относились и до сих пор относятся к ней с осторожностью, а 14% изначально поддерживали вакцинацию, но впоследствии стали относиться к ней скептически.

Примечательно, что чаще других вакцинацию поддерживает молодежь в возрасте 18-24 лет (59%) и респонденты старшего возраста (58%). Среди опрошенных в возрасте от 45 до 54 лет таковых 55%, среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет — 49%. Выяснилось, что из числа вакцинированных респондентов каждый пятый (20%) в начале пандемии не хотел прививаться, но в конечном счете стал относиться к вакцинации положительно, а каждый седьмой (15%) никогда не приветствовал и до сих пор не приветствует вакцинацию, хотя и привился.

Чаще других позитивное отношение к вакцинации демонстрировали жители Татарстана (65%), Красноярского края (61%), Башкортостана (60%), Самарской области (59%), Москвы (57%), Новосибирской области (56%), Санкт-Петербурга (54%), Саратовской области (52%) и Свердловской области (51%).

В разрезе профессий такую меру ожидаемо приветствовали врачи (73%), а также сотрудники сферы закупок (67%), журналисты (65%), банковские служащие (63%), педагоги (61%) и работники из индустрии рекламы, маркетинга и коммуникаций (61%).

Свыше половины опрошенных (57%) подчеркнули, что их отношение к вакцинации — будь оно положительным или скептическим — не зависит от страны-производителя вакцины, и появление в России зарубежных вакцин на него никак не повлияло бы. Лишь для каждого четвертого респондента (26%) на отношение к вакцинации влияет такой фактор, как страна-производитель вакцины, а 17% опрошенных и вовсе затруднились ответить на этот вопрос.

Чаще других на страну-производителя вакцины обращает внимание молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (44% против 26% опрошенных в возрасте 25-34 лет, 21% — в возрасте 35-44 лет и 14% — в возрасте от 45 лет), в то время как для большинства респондентов остальных возрастных категорий в части формирования отношения к вакцинации, это роли не играет.

В основном о влиянии страны производства вакцины на отношение к вакцинации говорили юристы (41%), студенты (40%), айтишники (33%), топ-менеджеры (29%), пиарщики, рекламщики и маркетологи (26%), а также продавцы (26%). В региональном разрезе — жители Санкт-Петербурга (30%), Новосибирской области (29%), Москвы (25%), Свердловской области (24%), Краснодарского края (23%) и Пермского края (22%).

При этом респонденты отмечали, что их отношение к вакцинации, в том числе, зависит от возможности пройти реабилитацию от побочных эффектов вакцины. Чаще всего, на этот фактор указывала молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (42%) и от 25 до 34 лет (31%). В региональном разрезе на него обращают внимание преимущественно жители Санкт-Петербурга (32%), Пермского края (31%), Новосибирской области (30%), Московской области (30%) и Москвы (29%). В разрезе профессий — студенты (43%), работники IT-индустрии (38%), юристы (38%), работники сельскохозяйственной отрасли (28%), сегмента продаж (28%), строительной отрасли (27%), индустрии рекламы, маркетинга и PR (26%) и административный персонал (25%).

«Как показывает опрос, одним из важных факторов для принятия решения вакцинироваться от COVID-19, является возможность пройти реабилитацию в случае неблагоприятных последствий от прививки. Если есть какие-либо опасения, лучше заранее предусмотреть возможные риски. Обезопасить себя и своих близких на случай осложнений после прививки можно с помощью комплексной программы «Иммунитет без риска» компании «Росгосстрах», минимальная стоимость которой составляет всего 1000 рублей. В программу входит организация и оплата медицинских услуг: неограниченное количество телефонных консультаций с врачами до и после вакцинации в период всего срока действия договора, своевременная медицинская помощь при недомогании, реабилитация после стационарного лечения, а также денежные выплаты в случае госпитализации — 2 000 рублей в день», говорит Елена Белоусенко, член правления ПАО «Росгосстрах».