Еще один «Трамвай Победы» вышел на маршрут в Нижнем Новгороде Фото: НРО ВОД «Волонтеры Победы»

В рамках проекта «Трамвай Победы» на маршрут в Нижнем Новгороде вышел еще один трамвай. Концепция и тематика оформления вагонов посвящена присвоению Нижнему Новгороду почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Данный проект реализуется Волонтерами Победы Нижегородской области при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

- В 2021 году в рамках проектов «Трамвай Победы» и «Вагон Победы» мы оформили пять вагонов транспортных средств. Теперь пассажиры могут провести время в поезде с пользой - познакомиться с информацией о вкладе земляков в победу в Великой Отечественной войне, - уточнила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Напомним, что первый ретро-трамвай вышел в тестовый рейс в Нижнем Новгороде 23 июня. Всего город ждет 11 таких трамваев. Стоит отметить, что трамвай приспособлен для передвижения и доступа маломобильных граждан, а его максимальная вместимость– 174 человек, при этом оборудовано 38 местами для сидения.

В свой первый рейс нижегородский ретро-трамвай вышел 25 июля. Стоимость проезда в ретро-трамвае сделали такой же, как и в любом другом электротранспорте города.

Также трамваи Нижнего Новгорода, выходящие на маршрут городского кольца, стилизовали под ретро-стиль.

В них появились аудиогиды - остановки объявляются вместе с кратким экскурсом в историю места.

Теперь на остановке «Студеная», можно узнать, как появилось название Средного рынка, а перед «Ашхабадской» расскажут об истории парка Пушкина. Для каждой остановки предусмотрели три различных варианта озвучки.

А 23 ноября восьмой ретро-трамвай доставили в Нижний Новгород. Сейчас вагон проходит оформление после технической приемки, и скоро он выйдет на маршрут №2 «Городское кольцо». Также в МП «Нижегородэлектротранс» уточнили, что скоро на маршрут выйдут еще три новых трамвая.