11-метровую новогоднюю ель установили на Межонском пруду в Выксе Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

11-метровую новогоднюю ель установили в Выксе Нижегородской области на Межонском пруду, благоустроенном по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как пояснили в администрации городского округа Выкса, сейчас заканчивается подготовка световых конструкций – их установят во всех районах города. Вся иллюминация прошла техническое обслуживание и готова к монтажу.

- Межонский пруд – первое, что мы видим, въезжая непосредственно в город. Важно, что это общественное пространство благоустроено с учетом круглогодичного использования. Территория обещает стать одним из любимых мест для прогулок в новогодние праздники, - уточнил глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков.

Известно, что новогодняя ель на Межонском пруду является второй по высоте в Выксе. Первое место занимает елка на площади Металлургов, высота которой составляет 12 метров. Традиционно праздничные деревья появятся и на других территориях – на площади Октябрьской революции, в сквере домов 27-28 микрорайона Гоголя (у школы №6), в микрорайоне Жуковского. На Комсомольской площади в районе здания старого универмага разместят праздничную фотозону.

Напомним, что главную новогоднюю ёлку установили в Нижнем Новгороде. Она появилась на центральной площади города.

Отмечается, что главной площадкой праздника станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря здесь начнет работать большой каток, который откроется Рождественским гала-концертом с участием олимпийских чемпионов и артистов проекта «Ледниковый период». В праздничном шоу примут участие именитые фигуристы и участники проекта «Ледниковый период» Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Максим Шабалин, Оксана Домнина, Роман Костомаров и Евгения Медведева. Постановщиком шоу стал Илья Авербух.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 68 катков и хоккейных коробок откроются зимой 2021 гола в Нижнем Новгороде.

В списке не только дворовые катки и хоккейные коробки, но и крупные ледовые площадки, такие как «Катушка», «Спорт Порт», ледовая арена стадиона «Труд», каток на «Динамо». В каждом районе города нижегородцы смогут найти места для катания на коньках и веселого времяпрепровождения.

Также напомним, что город к Новому году украсят более 155 елей. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.